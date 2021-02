Die EU ist dennoch nicht machtlos, wenn China Menschrechte oder andere Nachhaltigkeitsstandards verletzt. Die Klauseln im Abkommen zu Menschenrechten können durchaus Wirkung entfalten, denn China hat auch ein eigenes Interesse, die Europäer mit dem Abkommen friedlich zu stimmen. Der Vertrag muss nun in einem längeren Prozess ratifiziert und vom Europäischen Parlament abgesegnet werden. Absehbar wird die Menschenrechtsfrage in diesem Prozess besondere Aufmerksamkeit erfahren. Wenn China in dieser Zeit keine glaubhaften und unwiderruflichen Schritte zur Verbesserung der Arbeitnehmerrechte unternimmt, droht das Abkommen noch zu scheitern, was nicht in Chinas Interesse ist.