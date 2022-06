Weniger Zölle: EU und Neuseeland einigen sich auf Freihandelsabkommen

Am Freitag wird sich das Kabinett in Berlin vermutlich mit der Ratifizierung des Freihandelsabkommens Ceta zwischen der EU und Kanada beschäftigen. Insidern zufolge hofft die Bundesregierung, mit der geplanten Ratifizierung in Deutschland auf eine neue Dynamik innerhalb der Europäischen Union, damit das Abkommen endgültig in Kraft treten kann.