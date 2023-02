Wiederaufbau der Ukraine Polen und Balten machen Druck beim Thema eingefrorene russische Vermögen

Die baltischen Staaten sind seit geraumer Zeit enttäuscht über den langsamen Fortschritt bei diesem Thema. Die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas hatte im Oktober 2022 gefordert, dass die EU Wege finden müsse, damit Russland für die Zerstörung in der Ukraine zahle. In Estland arbeiten das Außenministerium und das Justizministerium an einem Rechtsrahmen, um eingefrorene russische Vermögen an den Staat zu überführen. Ein Vorschlag wird noch in diesem Monat erwartet.



