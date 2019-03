Der vereinbarte Kompromiss mit der EU-Kommission von Dezember 2018, die Neuverschuldung auf „2,04 Prozent“ des BIP zu begrenzen, löst sich angesichts der Wirtschaftszahlen in Wohlgefallen auf. Das Budgetdefizit dürfte in 2019 auf knapp drei Prozent des Bruttoinlandproduktes steigen und auf diesem Niveau auch in 2020 verharren.



Das hat erhebliche Auswirkungen auf die Verschuldung des Landes. Der staatliche Schuldenberg in Relation zur Wirtschaftsleistung wird bis zum Jahr 2020 auf gut 130 Prozent steigen. Die von der italienischen Regierung versprochene Haushaltskonsolidierung findet damit also nicht statt. Stattdessen steigt die Verschuldung weiter und wird zu einer wachsenden Belastung für Italien und wohl noch mehr für den Euro-Raum.