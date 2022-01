Ausblick 2022 Es droht ein Jahr großer Unsicherheit

Das neue Jahr ist da – und das Gesellschaftsspiel, so zu tun, als wüsste man, was in den nächsten zwölf Monaten passieren wird, hat begonnen. Doch mit Blick auf das Jahr 2022 bin ich mir nicht sicher, ob es sich überhaupt lohnt, so zu tun als ob: Ich kann mich nicht erinnern, dass es je so viel Unsicherheit in Bezug auf derart viele wirtschaftliche Schlüsselthemen gab.