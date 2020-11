Mehr blinde Komplizenschaft geht kaum. Mehr Bananenrepublik auch nicht. Könnte man meinen. Doch seit wenigen Wochen steht fest, dass BaFin-Mitarbeiter mit der Wirecard-Aktie 500 Geschäfte auf eigene Rechnung tätigten und sogar Gefahr liefen, illegal als Insider zu handeln. Und was macht der Chef? Felix Hufeld bleibt als Reserve-Bauernopfer von Finanzminister Olaf Scholz einfach sitzen. Dankend nimmt er mehr Stellen und Macht entgegen. Seine Mitarbeiter hätten nichts Unrechtes getan, meint er. Und die Forderung, sich bei McCrum zu entschuldigen, sei „obszön“.



Dabei ist das einzig Obszöne in dieser Geschichte das Verhalten von BaFin-Chef Hufeld. Das größte anzunehmende Versagen einer Finanzmarktaufsicht ringt dem obersten Verantwortlichen weder Demut noch einen Rücktritt ab. Stattdessen brüstet er sich damit, seinem Personal jetzt private Aktiengeschäfte verboten zu haben – fünf Jahre nach seinem Amtsantritt. Eine zockende Wächtertruppe gilt in der Compliance-Welt als Zustand wie in der Steinzeit. Das hätte Harvard-Absolvent Hufeld längst klar sein müssen. Nicht auszudenken, was in dieser Behörde noch alles schiefläuft. Das Urteil von Finanzgreta wäre vernichtend: „Mister BaFin, how dare you?!“



