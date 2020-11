Coronahilfen Strafverfolger zählen schon 13.000 Ermittlungen

Die meisten Fälle sind bisher dem nordrhein-westfälischen LKA bekannt, die Behörde spricht von 4.200 Ermittlungen und von einem möglichen Schaden von circa 30 Millionen. Die zweitmeisten Fälle meldet die Berliner Polizei, sie bearbeitet 2.100 Ermittlungen mit einer potenziellen Schadenssumme von mehr als 20 Millionen Euro. Das bayerische LKA hat circa 1.500 Fälle registriert, während das Pendant in Hessen von rund 1.200 Ermittlungen berichtet. In Hamburg sind laut Staatsanwaltschaft bei der Behörde und der Polizei mindestens gut 1.000 Fälle aufgelaufen. Erste Ermittlungen sind bereits abgeschlossen, so sei es in einigen Verfahren bereits zu rechtskräftigen Verurteilungen gekommen, berichtet etwa die Staatsanwaltschaft Saarbrücken.



