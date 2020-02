Deutsche Konjunktur „30 Prozent Rezessionsrisiko“

Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass es 2020 doch zu einer Rezession in Deutschland kommt?

Die Wahrscheinlichkeit liegt bei nur rund 30 Prozent. Nötig für eine negativere Prognose wäre eine selbstverstärkende ökonomische Mechanik in der Volkswirtschaft, dass also Unternehmen permanent Vertrauen verlieren und sich die Angst durch alle Sektoren frisst. Die sehe ich hierzulande so noch nicht. Die größten Risikofaktoren sind exogener Natur, etwa die globalen Handelskonflikte.



Der GAU für die deutsche Exportwirtschaft wären Autozölle der USA. Könnte es passieren, dass US-Präsident Donald Trump morgens schlecht gelaunt aufwacht und per Twitter einen 25-Prozent-Zoll auf deutsche Autoimporte verkündet?

Bei Trump ist so ziemlich alles denkbar. Selbst seine eigenen Leute wissen ja offenbar abends nicht, was der Präsident morgens verkündet oder des Nachts twittert. Die Autozölle sind aktuell zwar ausgesetzt, können aber jederzeit wieder auf die Agenda kommen. Ich glaube allerdings, dass Trump zumindest vor den Präsidentschaftswahlen im November keinen großen Konflikt mit Europa wagen wird – und wagen kann. Denn die möglichen Gegenmaßnahmen der EU, etwa im Agrarbereich, würden Trumps Wählerklientel empfindlich treffen.