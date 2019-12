Europäische Zentralbank Warum Lagardes EZB-Premiere bei Investoren gut ankommt

Pimco-Mann Veit will „in ihren Ausführungen keine Hinweise auf eine besonders restriktive oder lockere Grundeinstellung“ entdeckt haben. Darauf achtet Lagarde auch bei ihrer zweiten Ansage, der wichtigsten Botschaft des Tages. Ungefragt kündigt sie an, die EZB werde im Januar damit beginnen, ihre Strategie zu überprüfen. „Überfällig“ sei das. Ergebnisse seien spätestens Ende des Jahres zu erwarten.



Alles komme in dieser Zeit auf den Prüfstand. Sie wolle vor allem eines: zuhören. Parlamentariern, Akademikern, Vertretern der Zivilgesellschaft – „nicht das Evangelium der Geldpolitik predigen“. Das ist alles, was Lagarde sich an Pathos gönnt an diesem Tag. Und was bleibt bei den Beobachtern noch hängen von ihrer Premiere? Dass Lagarde die ohnehin eigentümliche Welt der Zentralbanken um eine Tier-Metapher erweitert. Wörtlich sagt sie: „Ich bin weder eine Taube, noch ein Falke. Ich versuche, eine Eule zu sein.“ Als Tauben werden gemeinhin Vertreter einer lockeren Geldpolitik bezeichnet (die im EZB-Rat in der Mehrheit sind), Falken Anhänger einer restriktiven Geldpolitik.