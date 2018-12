EZB-Anleihekaufprogramm Das EuGH-Urteil greift zu kurz

Dabei hat die EZB zunehmend Probleme, diesen Schlüssel einzuhalten. Denn das Angebot an langlaufenden Anleihen niedrig verschuldeter Mitgliedstaaten wird knapp. Laut Friedrich Heinemann, Ökonom am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, übersteigen beispielsweise die Anleihen des hoch verschuldeten Italiens in der Bilanz der EZB die vorgegebene Quote um rund fünf Prozent. Das aber hat der EuGH nicht moniert.