Aber der Handel mit Russland ist nicht in dem Sinne in GVCs organisiert, dass russische Unternehmen und damit auch russische Beschäftigte in großem Stil in diese Wertschöpfungsketten integriert wären. Den Großteil der Exporte aus Russland bilden Rohstoffe, was einen Teil der russischen wirtschaftlichen und politischen Probleme erklärt. Denn in rohstoffreichen Ländern gibt es einen hohen Anreiz zur Korruption und zur Ausbeutung der Ressourcen durch kleine Minderheiten; dies ist der sogenannte Ressourcenfluch. Anstatt in Arbeitsplätze und produktive Unternehmen zu investieren, kaufen die reichgewordenen russischen Oligarchen Fußballclubs, Yachten und Luxusanwesen an schönen Orten. Damit ist schon ein Teil der russischen Importe beschrieben; dazu gleich mehr.



Zum Ressourcenfluch kommt die sogenannte holländische Krankheit, die nach dem Problem der Niederlande nach einem Gasfund in der Nordsee in den 1960er Jahren so bezeichnet wird. Sie beschreibt Folgen der Aufwertung der eigenen Währung eines rohstoffreichen Landes durch den Export großer Rohstoffmengen. Die Aufwertung führt dazu, dass andere heimische Unternehmen nicht mehr wettbewerbsfähig werden, weil ihre Produkte durch die Aufwertung auf dem Exportmarkt, aber auch in der Konkurrenz zu den durch die Aufwertung verbilligten Importen, zu teuer werden. Beide Effekte zusammen haben dazu beigetragen, dass die meisten rohstoffreichen Länder arm geblieben sind.