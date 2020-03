Gabriel Felbermayr „Coronavirus kann zweiten Lehman-Schock auslösen“

Was ist der Grund für die Renaissance des Protektionismus?

Die Finanzkrise von 2008 hat das westliche Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell in Misskredit gebracht. Es hat an Strahlkraft verloren. China kam mit seinem planwirtschaftlichen Modell und der Wirkmächtigkeit eines ungeniert intervenierenden Staates besser durch die Krise als der Westen. Das hat der Idee des Freihandels geschadet. Deshalb reichen kosmetische Korrekturen am internationalen Handelsregime nicht mehr aus. Wir müssen grundlegende Reformen in Angriff nehmen, die der Heterogenität in der Welt Rechnung tragen. Der Ansatz one-size-fits-all, also einheitliche Regeln für alle, der der WTO zugrunde liegt, funktioniert nicht mehr. Wir brauchen eine WTO 2.0.