USA Zurück in die Zeit der Räuberbarone

Nach der Unabhängigkeit von Großbritannien sorgten zunächst die Tatsache und dann das Erbe der Sklaverei für eine tief sitzende Ablehnung der Einmischung der US-Bundesregierung in die örtlichen Sozialordnungen und die Rechte der Einzelstaaten. Kundgebungen von Befürwortern des Rechts auf Schusswaffen in den einzelstaatlichen Hauptstädten und die Besetzung von Bundesflächen durch Rancher im Westen der USA sind sonderbare amerikanische Auswüchse. Sie sind aber zugleich moderne Manifestationen der lange vertretenen Ansicht, dass man dem Staat nicht trauen könne und dass die beste Regierung eine sei, die möglichst wenig regiert. Trump und seine Politik stehen fest in dieser Tradition. Die vom Zweiten Weltkrieg ausgehende existenzielle Bedrohung war ein ausreichend großer Schock, um die USA zumindest zeitweilig aus ihren isolationistischen Tendenzen herauszureißen. Mit der größten Volkswirtschaft und mit Politikern (einschließlich von Präsidenten) mit persönlicher Kriegserfahrung waren die USA der Nachkriegszeit in der Lage, die erforderliche Führungsarbeit zu leisten, um eine offene, multilaterale Ordnung zu schaffen. Doch es war naiv zu glauben, dies sei „das Ende der Geschichte“ und die USA würden diese Art internationaler Führung unbegrenzt weiter ausüben.