Geldpolitik „Befremdliche Gedankenspiele der EZB“

von Bert Losse 26. Oktober 2023

Skyline Frankfurts mit den unverkennbaren Bankentürmen im Nebel. Bild: imago images Bild:

Nach zehn Zinserhöhungen in Folge könnte die Europäische Zentralbank auf ihrer Sitzung am Donnerstag eine Pause einlegen – dafür aber an einem ganz anderen geldpolitischen Rad drehen. Zum Ärger der Banken.