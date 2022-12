Geldpolitik Die Fed hat noch einen langen Weg vor sich

Die Zahlen dürften die Notenbanker in ihrer Absicht bestärkt haben, Tempo aus der geldpolitischen Straffung herauszunehmen. So hoben sie den Zielbereich für den Tagesgeldzins am Interbankenmarkt lediglich um 50 Basispunkte auf nunmehr 4,25 bis 4,5 Prozent an. Zuvor hatten sie den Leitzins vier Mal in Folge um jeweils 75 Basispunkte erhöht.