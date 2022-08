Geldpolitik: Kampf gegen Inflation: Indiens Zentralbank hebt Leitzins deutlich an

Weltweit heben derzeit viele Notenbanken ihre Zinsen an. Wegen der anhaltend hohen Teuerung in den Vereinigten Staaten hat die US-Notenbank Fed den Leitzins zuletzt sogar zwei Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte nach oben gesetzt. Die Bank of England setzte ihren Leitzins am Donnerstag von 1,25 auf 1,75 Prozent nach oben und damit so stark wie seit 27 Jahren nicht mehr.