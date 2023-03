Geldpolitik: Spaniens Inflationsrate sinkt auf 3,3 Prozent – Niedrigster Wert seit August 2021

Die deutlich abebbende Inflation in Spanien wird als gutes Omen für die Entwicklung in der gesamten Euro-Zone gewertet: Für die am Freitag anstehenden Daten wird ein Rückgang auf 7,1 von 8,5 Prozent im Februar erwartet. Als Hauptgrund für das Nachlassen des Preisdrucks gilt ein sogenannter Basiseffekt mit Blick auf die Energiepreise: Nach der russischen Invasion in der Ukraine waren diese im März 2022 sprunghaft gestiegen, was sich in einer deutlich erhöhten Inflationsrate widerspiegelte. Seit März bildet nun das erhöhte Preisniveau die Basis für die Berechnung der Teuerung, was sich in einer niedrigeren Gesamtrate niederschlägt.