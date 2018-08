Ifo-Umfrage: Wirtschaftsklima in Euro-Zone trübt sich deutlich ein

Das Klima verschlechterte sich in den fünf größten Volkswirtschaften des Währungsgebietes. "Allerdings variiert das Ausmaß der Abschwächung", sagte Fuest. "In Deutschland, Italien und den Niederlanden korrigierten die Experten insbesondere ihre Erwartungen stark nach unten." Die aktuelle Lage werde aber sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden als weiterhin sehr gut eingeschätzt. Auch in Frankreich und Spanien verbleibe der Lageindikator im positiven Bereich, während er in Italien negativ sei.