Kapitalismus unter Druck „Kaum jemand ist so antikapitalistisch wie die Deutschen“

Sie haben bei den Meinungsforschungsinstituten Allensbach und Ipsos eine Bevölkerungsumfrage in 14 Ländern über die Haltung zum Kapitalismus in Auftrag gegeben. Was ist herausgekommen?

Dass die größten Fans des Kapitalismus interessanterweise in Polen leben. Hier wirken offenbar die historischen Erfahrungen mit dem Sozialismus nach. Die meisten Anti-Kapitalisten leben – wenig überraschend – in Frankreich. Insgesamt ist nur in vier Ländern die Zahl der Anhänger des Kapitalismus größer als die der Gegner: in den USA, Korea, Japan und eben Polen.

