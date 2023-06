Konjunktur: US-Erzeugerpreise signalisieren vor Fed-Sitzung weiter abflauende Inflation

Die Preise gelten ab Werkstor – also bevor die Produkte weiterverarbeitet oder gehandelt werden. Sie dienen somit als frühes Signal für die Entwicklung der Verbraucherpreise. Die Inflation in den USA hatte zuletzt spürbar nachgelassen: Die Verbraucherpreise stiegen im Mai um 4,0 nach 4,9 Prozent im April. So moderat ist der Preisauftrieb seit mehr als zwei Jahren nicht mehr ausgefallen.