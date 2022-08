Konsumklima „Es droht ein Angstsparen der Verbraucher“

Aber?

Wir rechnen im Winterhalbjahr mit einer technischen Rezession, im vierten Quartal 2022 und im ersten Quartal 2023 dürfte die Wirtschaftsleistung zurückgehen. Die Industrie wird dann wieder vermehrt Beschäftigte in Kurzarbeit schicken. Das ist kein gutes Umfeld für den Konsum – zumal auch bei der Inflation in den kommenden Monaten keine Entspannung in Sicht ist. Der Konsum dürfte vor diesem Hintergrund im Winterhalbjahr keinen positiven Wachstumsbeitrag mehr leisten, ein Konsumrückgang ist auch angesichts der zu erwartenden sprunghaften Anstiege der Heizkosten nicht auszuschließen. Es droht ein Angstsparen der Verbraucher.