Leere Gondeln, stornierte Ware Bringt Covid-19 Italiens Wirtschaft zu Fall?

Schon vor diesen drastischen Schritten war die Tourismusbranche in Norditalien zusammengebrochen. Und auch für die Zeit nach der Quarantänefrist ist kein Licht in Sicht. „Ich bekomme bis in den Juni hinein Absagen“, sagt Stefania Stea, Inhaberin zweier Hotels in Venedig. Die Absage des Karnevals hatte die Stadt innerhalb eines Nachmittags leergefegt und die Bettenbelegung auf noch nie dagewesene ein bis zwei Prozent gedrückt.