Post aus Harvard Warum das Coronavirus die De-Globalisierung fördert

Zudem untergraben Störungen in China die Produktionsleistung anderswo, weil in China viele globale Lieferketten zusammenlaufen. Die Rohstoffexporteure – darunter Australien und die meisten Länder Afrikas, Lateinamerikas und des Mittleren Ostens – dürften am stärksten betroffen sein. China ist tendenziell deren größter Kunde. Doch gefährdet sind alle wichtigen Handelspartner.



Die japanische Volkswirtschaft ist im vierten Quartal 2019, bedingt durch eine Erhöhung der Verbrauchssteuer, auf das Jahr gerechnet bereits um 6,3 Prozent geschrumpft. Wenn jetzt noch Verluste aus dem Handel mit China dazukommen, erscheint eine Rezession, also zwei aufeinanderfolgende Quartale mit schrumpfendem BIP, wahrscheinlich.



Auch die produzierende Industrie in Europa könnte beträchtlich leiden. Europa ist abhängiger vom Handel als etwa die USA mit ihrem riesigen Binnenmarkt. Während Deutschland im vergangenen Jahr einer Rezession gerade noch entgangen ist, könnte es 2020 weniger Glück haben, besonders wenn es nicht in gewissem Maße fiskalisch gegensteuert.