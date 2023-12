Leitzins EZB legt Zinspause ein – Anleihekäufe sollen zurückgefahren werden

In den USA hielt die US-Notenbank Federal Reserve am Mittwochabend ebenfalls ihre Füße still. Die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell beschlossen den geldpolitischen Schlüsselsatz in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent zu belassen. Zugleich signalisierten sie in ihren Ausblick für 2024, dass die Zinsen nach unten gehen werden. Im Mittel geht die Fed davon aus, dass der Leitzins nächstes Jahr um 0,75 Prozentpunkte sinken wird. Das schürte Zinssenkungsspekulationen: An den Terminmärkten wird nun bereits für den März mit einer ersten Zinssenkung der Fed gerechnet. Insgesamt erwarten Händler, dass der US-Leitzins 2024 um mehr als einen Prozentpunkt gesenkt wird.



