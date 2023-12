Geldanlage Zinssenkungen in Sicht – das können Anleger jetzt tun

Notenbanker müssen sich immer genau überlegen, was sie sagen. Und ob sie überhaupt etwas sagen. Schon ein Halbsatz, eine kurze Andeutung, kann an den Finanzmärkten plötzliche Reaktionen auslösen. Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), kennt dieses Spiel. An diesem Donnerstag war sie aber erkennbar mehr als gewöhnlich darauf bedacht, nur das zu sagen, was im Skript stand.