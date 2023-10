Leitzinsentscheid Nach zehn Erhöhungen in Folge: EZB lässt Zinsen im Euro-Raum konstant

Die Sorgen um die Konjunktur waren zuletzt gewachsen. „Die Wirtschaft im Euroraum bleibt schwach“, sagte Lagarde. Die EZB rechnete zuletzt mit einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von 0,7 Prozent in diesem Jahr. Im Juli war noch ein Plus von 0,9 Prozent vorhergesagt worden. Europas größte Volkswirtschaft Deutschland wird nach Einschätzung der Bundesregierung und vieler Ökonomen in diesem Jahr sogar leicht schrumpfen.



