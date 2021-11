Machtkampf um US-Notenbank Kürt US-Präsident Biden eine geldpolitische Taube zur Chefin der Fed?

Die wichtigste geldpolitische Personalentscheidung von Joe Biden steht anscheinend unmittelbar bevor. „Wie mein Großvater sagen würde: Mit Gottes Segen und dem guten Willen der Nachbarn werden Sie in etwa vier Tagen etwas darüber erfahren“, so der US-Präsident am Dienstag auf die Frage, ob er bereits eine Entscheidung über den Chefposten der amerikanischen Notenbank Fed gefällt habe. Eine Nominierung noch vor dem Feiertag Thanksgiving in der kommenden Woche dürfte eine Bestätigung seines Kandidaten oder seiner Kandidatin durch den Senat in den kommenden Wochen ermöglichen. Die Zeit drängt. Im Februar endet die reguläre Amtszeit des derzeitigen Amtsinhabers Jerome Powell.