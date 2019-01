Novemberzahlen Handelskonflikte und Brexit bremsen deutsche Exporte aus

Der deutsche Export hat im November 2018 an Schwung verloren. Ausgeführt wurden Waren im Wert von 116,3 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahresmonat blieben die Exporte damit nahezu unverändert, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Die Importe stiegen dagegen um 3,6 Prozent auf 95,7 Milliarden Euro. Gegenüber dem starken Oktober sanken Ausfuhren und Einfuhren.