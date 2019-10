Welche Rolle spielt der technologische Wandel für die De-Globalisierung?

Der technische Fortschritt, etwa bei 3D-Druckern, erlaubt es den Industrieländern, die Produktionsverfahren aus den Schwellenländern zurück in die Heimat zu verlagern. Die Turnschuhe kommen in Zukunft dann aus 3D-Druckern in Deutschland statt aus arbeitsintensiver Produktion in China. Der schwindende Lohnkostenvorteil Chinas und die sinkenden Preise für 3D-Drucker beschleunigen diese Entwicklung.



Die Basarökonomie ist also passe und wir produzieren wieder mehr im Inland?

Schauen Sie sich die deutschen Exporteure an. Die greifen wieder vermehrt auf heimische Vorleistungen zurück. Seit 2011 nimmt der heimische Wertschöpfungsanteil an den Exporten zu. Noch ausgeprägter ist diese Entwicklung in China. Das Land hat in den vergangenen Jahren technologisch stark aufgeholt und kann jetzt importierte Vorleistungen durch heimische Güter ersetzen. Wir erleben eine weltweite Regionalisierung der Wertschöpfungsketten.