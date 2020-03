Ökonom zu Covid-19 „Ähnliche Auswirkungen auf China wie die Finanzkrise“

Ausschlaggebend für das auffällig konstante Wachstum in China ist also der Input. Demnach auch das, was China mit immer neuen Staatshilfen und Konjunkturspritzen in das System pumpt?

In China arbeiten die lokalen Regierungen nicht unter harten Budgetbeschränkungen und schreiben daher niemals unproduktive Wirtschaftstätigkeiten ab. Diese werden stattdessen zum BIP hinzuaddiert, wie es in keinem anderen Land passieren könnte. Deshalb argumentiere ich, dass das Wachstum in China nicht mit dem Wachstum in den meisten anderen Ländern vergleichbar ist.



Wie hoch ist also das reale Wachstum in China aus Ihrer Sicht?

Wenn das BIP auf vergleichbarer Basis berechnet würde, wäre es wahrscheinlich weniger als die Hälfte der gemeldeten Zahl. Wir haben das gleiche Problem in der UdSSR in den Sechziger- und Siebzigerjahren und in Japan in den Achtzigerjahren gesehen. Fast jedes Land, das ein investitionsgetriebenes Wachstumswunder erlebt hat, verzeichnete irgendwann deutlich niedrigere BIP-Zahlen, als es selbst Pessimisten erwartet hatten, weil die Schuldentragfähigkeit überschritten wurde.