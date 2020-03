Insolvenzen „Das Virus kann wie ein Brandbeschleuniger wirken“

Doch dabei dürfte es kaum bleiben. „Ob mit oder ohne Corona: Wir stehen vor einer knallharten Konsolidierung in der Branche“, sagt Marija Linnhoff, Vorsitzende des Verbands unabhängiger selbstständiger Reisebüros (VUSR). Die im Reisegeschäft erzielbaren Margen deckten für viele Veranstalter und Reisebüros ohnehin kaum die Kosten. Das Virus könne daher nun „wie ein Brandbeschleuniger wirken“, so Linnhoff. „Busfahrunternehmen spüren schon jetzt Stornierungen.“ Bei Urlaubsreisen seien viele Kunden zwar noch entspannt, aber sollte die Unsicherheit anhalten, „ist zu befürchten, dass auch dort die Zahl der Stornierungen zunehmen“, sagt sie. Und „bei Neubuchungen ist das Geschäft aktuell so gut wie tot.“



Die absehbare Folge: Ein Aderlass in der Touristik. Insolvenzexperte Niering fühlt sich bereits an die Lage der Branche nach den Anschlägen vom 11. September 2001 erinnert. „Danach brachen auch die Flugbuchungen ein, Konferenzen und Tagungen wurden abgesagt, Reisen wurden infrage gestellt“, so Niering. Das bekamen zunächst die Airlines und Hotels zu spüren. Am Verkehr und Tourismus würden aber wiederum weitere Unternehmen hängen so Niering: „Taxifahrer, Gastronomen, selbst die Flugzeugwartung und Sicherheitsdienste bekommen Probleme, wenn ein Großteil der Reisen ausfällt.“