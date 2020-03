Staatsschulden nach der Krise Eine Reform des Euro sollte nicht ausgeschlossen werden

Wir alle versuchen, aus Vergangenem zu lernen, um das Gegenwärtige zu verstehen. Da wir in unserer Lebenszeit eine vergleichbare Situation nicht erlebt haben, müssen wir in die Geschichte zurückblicken. Der Rückblick verschafft uns natürlich keinen Blick in die Zukunft, verhilft uns aber gelegentlich zu einer Einschätzung dessen, was kommen könnte. Versuchen wir dies mit der Erinnerung an den „Ruhrkampf“, das heißt dem Einmarsch französischer und belgischer Truppen am 11. Januar 1923 in das Ruhrgebiet zur Durchsetzung der Reparationsforderungen an das Deutsche Reich.