Staatsschulden nach der Krise Eine Reform des Euro sollte nicht ausgeschlossen werden

Inzwischen sind wir beinahe alle zu Epidemiologen geworden. Die Fachleute mögen uns verzeihen, wenn wir ihre Erkenntnisse laienhaft wiedergeben. Von ihnen haben wir gelernt, dass der Verlauf einer viralen Epidemie einer Glockenkurve folgt. In China ist die Glockenkurve inzwischen vollständig ausgebildet. In Europa und den USA befinden wir uns noch in der Phase des rasanten Aufstiegs. In China dauerte es ungefähr drei Wochen nachdem der Ausbruch als kritisch erkannt wurde, bis der Höhepunkt der Glockenkurve erreicht war.