Um 15,5 Milliarden Euro: Deutscher Außenhandelsüberschuss gesunken

Die bisherige wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands in diesem Jahr beurteilt die Notenbank verhalten. Grund sei vor allem die sich weiter abkühlenden Industriekonjunktur. „Das Verarbeitende Gewerbe könnte damit das dritte Vierteljahr in Folge das gesamtwirtschaftliche Wachstum dämpfen“, hieß es. Der Bau und der private Konsum dürften die Konjunktur hingegen stützen. Die Verbraucher sind angesichts der historisch guten Lage auf dem Arbeitsmarkt und gestiegener Einkommen in Kauflaune.