Verbraucherpreise: Daten aus Bundesländern signalisieren kräftigen Rückgang der deutschen Inflation

Auf Basis dieser Daten will das Statistische Bundesamt am Nachmittag eine erste bundesweite Schätzung abgeben. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen gingen zuletzt davon aus, dass die Inflationsrate von 6,1 Prozent im August auf 4,6 Prozent fallen wird. Kommt es so, wäre das der kleinste Anstieg seit Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine im Februar 2022.