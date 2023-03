Verbraucherpreise Eier und Zucker trieben die Inflation im Februar an

Die meisten Experten gehen davon aus, dass der Inflationsdruck ab März nachlassen wird. Dafür spricht eine Umfrage des Ifo-Instituts. Demnach wollen deutlich weniger Unternehmen in den kommenden drei Monaten ihre Preise erhöhen. Das Barometer für die Preiserwartungen in der Gesamtwirtschaft sank im Februar bereits den fünften Monat in Folge. „Die Unternehmen haben einen Großteil der gestiegenen Kosten bereits an ihre Kunden weitergegeben, gleichzeitig lässt die Nachfrage in nahezu allen Wirtschaftsbereichen nach“, sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser: „Damit dürfte der Inflationsdruck in den kommenden Monaten abnehmen.“



