Wachstum ZEW-Konjunkturerwartungen legen überraschend zu

LBBW-Analyst Jens-Oliver Niklasch sagte: „Wir haben nach zwei guten Quartalen in Folge zunächst wohl erst einmal eine holperige Wegstrecke vor uns. Insbesondere das Schlussquartal 2021 und der Auftakt 2022 dürften eher schwächer ausfallen als die Ergebnisse um die Jahresmitte 2021.“ Die Wirtschaftsweisen haben einem Insider zufolge ihre Wachstumsprognose für 2021 auf 2,7 von zuvor 3,1 Prozent gesenkt, aber für 2022 auf 4,6 (4,0) Prozent erhöht.



Mehr zum Thema: Häfen und Logistikanbieter investieren nicht in bessere Infrastruktur, weil sie an der Knappheit auch so verdienen. Das Personal läuft weg, weil es überlastet und unterbezahlt ist. Für einen US-Trucker sind das die wahren Ursachen der Lieferkrise.