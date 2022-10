Währungssystem Kehrt Amerika zum Goldstandard zurück?

Mooney fordert daher, den US-Dollar zu einem festen Wechselkurs, der sich aus dem aktuellen Marktpreis für Feingold ableitet, an das Edelmetall zu binden. Die Fed wird verpflichtet, Banknoten zum festgelegten Preis in physisches Gold einzulösen. Die Idee, das Papiergeld auf Basis eines am Markt gebildeten Goldpreises wieder im Edelmetall zu verankern, hatte der Ökonom Ludwig von Mises (1881–1973) bereits in den frühen 1950er Jahren entwickelt. Damit sich ein freier Marktpreis für Gold bilden kann, ist es erforderlich, neben dem Umfang der verfügbaren Goldbestände auch deren Qualität mit Blick auf den Goldgehalt zu kennen. Das US-Finanzministerium soll Mooneys Vorschlag zufolge deshalb alle Goldbestände des Staates offenlegen und über alle Käufe, Verkäufe, Swaps, Verleih-Geschäfte sowie andere Goldtransaktionen, die seit der Suspendierung der Einlösbarkeit des US-Dollars in Gold am 15. August 1971 erfolgt sind, informieren.



Die Gesetzesinitiative sieht vor, nur die US-Banknoten, also die Dollar-Geldscheine, durch Gold zu decken. Sie machen jedoch nur einen kleinen Teil der US-Dollar-Geldmenge aus. Zu dieser zählt neben dem Bargeld auch das Buchgeld, das sich in Form von Sicht-, Spar- und Termineinlagen auf den Konten der Bürger bei den Banken befindet. Diese Einlagen können grundsätzlich in Banknoten eingelöst werden. Daher wäre es möglich, neben den Banknoten auch das Dollar-Buchgeld mit Gold zu unterlegen.