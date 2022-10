USA Der nächste Schock

Ob Fed-Chef Jerome Powell den Mut hat, wie weiland sein Vorgänger Paul Volcker Anfang der Achtzigerjahre die Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen, um die Stabilität der Preise wieder herzustellen, muss sich erst noch zeigen. Damals lag die Schuldenquote des Staates bei etwa 40 Prozent. Das erleichterte es der Regierung, den Schuldendienst trotz der hohen Volcker-Zinsen von in der Spitze 20 Prozent zu finanzieren. Mittlerweile liegt die Staatsschuldenquote in den USA um fast 100 Prozentpunkte höher. Die Fed, die in den vergangenen Krisen zum Hauptfinanzier des Staates geworden ist, dürfte kaum Interesse daran haben, die Regierung durch allzu kräftige Zinserhöhungen in die Zahlungsunfähigkeit zu treiben. Das spricht dafür, dass die Inflation den Amerikanern länger erhalten bleibt als die meisten Bürger es sich wünschen.



Lesen Sie auch: Die steigenden Preise schrumpfen die Löhne der Angestellten, zeigt unser großer Gehaltsreport 2022. Wer zahlt den besten Reallohn?