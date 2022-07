Warenverkehr: Handel mit Osteuropa wächst trotz Kriegs – Russland rutscht ab

Die deutschen Lieferungen nach Russland brachen dagegen im Mai um mehr als 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat ein. Russland rutschte damit binnen Jahresfrist als Absatzmarkt für deutsche Exporteure von Platz 14 auf Rang 25 ab, da nach dem Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar zahlreiche westliche Sanktionen in Kraft traten.