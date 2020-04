Derzeit ist die Volatilität auf den internationalen Kapitalmärkten sehr hoch. Das setzt vor allem schwächeren Ländern zu. Diese Verwerfungen sind Symptom, nicht Ursache der Krise. Anders als frühere Wirtschaftskrisen hat die gegenwärtige Krise ihre Ursache nicht in Fehlentwicklungen im Finanzsektor, sondern in einer massiven Einschränkung der Transaktionen auf vielen Güter- und Dienstleistungsmärkten durch die Auflagen von Regierungen. Dass wir in einer solchen Situation internationale Kapitalmärkte haben, trägt dazu bei, vorhandene Liquidität über die Welt zu verteilen. Gerade in Krisenzeiten müssen Länder international Geld leihen können. Die Globalisierung der Finanzmärkte jetzt zurückzufahren, würde die Krise gerade in anfälligeren Ländern verschärfen.