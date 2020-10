Wirtschaftsbücher Fernduell der Top-Ökonomen auf dem Markt der Krisenbücher

Ganz anders geht Marcel Fratzscher in seinem Buch zu Werke. Der Titel „Die neue Aufklärung“ zeigt, dass der DIW-Chef sich weniger als ratgebender Krisenlöser betätigen will, sondern eher als Analytiker – er will verstehen und genau aufschreiben, was die Pandemie mit unserer Wirtschaft, aber auch mit der Gesellschaft und unserem Gemeinwesen gemacht hat. So sieht er in den vielen staatlichen Hilfen nicht nur ein finanzpolitisches Instrument, sondern auch eine Wegmarke an der ewigen Konfliktlinie zwischen Wirtschaft und Moral. Die Krise habe entgegen mancher Erwartungen eben nicht Egoismus und Sozial-Darwinismus hervorgebracht, sondern im Gegenteil ein großes Ausmaß an Gemeinsinn gezeigt, schreibt Fratzscher.