Raumfahrt: China startet erste eigene Mars-Mission

Die Trägerrakete namens „Langer Marsch 5“ hob am Donnerstag um 12.41 Uhr (Ortszeit, 06.41 Uhr MESZ) mit der Sonde vom Raumfahrtzentrum Wenchang in der im Süden gelegenen Inselprovinz Hainan ab. Es ist die größte Trägerrakete, über die China verfügt. Die Sonde soll den Mars zunächst etwa zweieinhalb Monate lang umkreisen und nach einer Gelegenheit suchen, in seine Atmosphäre einzutreten und eine weiche Landung zu ermöglichen. Ihr Name Tianwen-1 oder „Fragen an den Himmel“ ist an ein antikes chinesische Gedicht angelehnt.