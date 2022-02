Die „Süddeutsche Zeitung“ hat die Credit-Suisse-Daten nach eigenen Angaben zusammen mit dem Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) sowie 46 Medienpartnern aus aller Welt ausgewertet.



Mehr zum Thema: Das ist nicht der erste Skandal der Credit Suisse. In Argentinien hat ein Forscher 2020 eine alte Liste mit 12.000 Nazi-Anhängern gefunden. Viele von ihnen brachten enteignete jüdische Vermögen in der Schweiz bei Credit Suisse unter.