Austausch zwischen Messengern Nachrichten weiterleiten von Whatsapp zu Threema und Co. ist bald kein Problem mehr

Viele staatliche Stellen wollen Messenger-Nachrichten mitlesen, weil auch Kriminelle Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kommunikation intensiv nutzen. Telefonanbieter in Deutschland müssen daher auf Gerichtsbeschluss den Zugriff auf ihre Netze erlauben. Ermöglicht auch MLS solch einen, „legal intercept“ genannten, Zugriff?

Nein, selbst wenn sich manche Sicherheitsbehörde vielleicht die Option einer bequemen Massenüberwachung wünscht: Es gibt bei MLS keine irgendwie geartete Möglichkeit für staatliche Hintertüren. Und auch keinen Generalschlüssel für irgendwelche Überwacher, um sich in Einzel- oder Gruppenchats einzuschalten. Und den braucht es auch nicht. Wenn eine Strafverfolgungsbehörde wirklich mitbekommen will, was irgendwelche Verdächtigen zu besprechen haben, dann gibt es auf den Endgeräten andere Optionen als sich in den Datenstrom eines Messengers einzuklinken.