Schweden ohne Cash: Die Gefahren des bargeldlosen Lebens

Die Straßenszene steht sinnbildlich für den Aufbruch Schwedens in die digitale Geldwelt. Kein anderes Land geht den Weg hin zu einer bargeldlosen Gesellschaft so konsequent wie die Skandinavier. Der Döner in der Mittagspause, das Feierabendbier, der Kaffee am Kiosk, das Museum, der Parkautomat, selbst die öffentliche Toilette – in Schweden braucht man für das alles keine Scheine oder Münzen mehr. Zahlreiche Läden und Dienstleister nehmen gar kein Bargeld mehr an, auch wer ein Busticket lösen will, kann dies nur per Kreditkarte oder App tun. In Schweden liegt die umlaufende Bargeldmenge nur noch bei 57 Milliarden Kronen, das sind umgerechnet 5,7 Milliarden Euro. Die Bargeld-Transaktionsquote ist unter die 20-Prozent-Marke gerutscht.