Bewegungsdaten Diese Grafiken lassen erahnen, wie der Lockdown sich auf unser Leben auswirkt

Wenn die Menschen sonst schon nicht viel tun können im Lockdown, so bleibt ihnen immerhin die Bewegung an der frischen Luft. Die Kategorie „Parks“ gewährt hier Einblicke, denn sie umfasst Nationalparks, öffentliche Strände, Yachthäfen, Hundeauslaufgebiete, öffentliche Plätze und Gärten. Die Google-Daten lassen vermuten, dass es die Menschen während des ersten Lockdowns tatsächlich vermehrt an die frische Luft getrieben hat, als während des Referenzzeitraums. Im Sommer ist die Veränderung im Vergleich zu Referenzzeitraum noch deutlich größer, was schlicht am besseren Wetter liegen dürfte.