Für Mikko Hypponen wird der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) im neuen Jahr eine der wichtigsten Innovationen im Arsenal der Cyberkriminellen sein. „Die großen Hackergruppen haben mit Erpressungen inzwischen so viel Geld verdient, dass sie nun auch extrem hochbezahlte KI-Experten aus der zivilen Wirtschaft mit noch besseren Löhnen in der Schattenwirtschaft des Netzes ködern können“, ist der Forschungschef des finnischen IT-Sicherheitsdienstleisters Withsecure überzeugt.



Mit diesem Know-how könnten die Kriminellen speziell Ransomware-Attacken automatisieren und Erpressungssoftware so sehr viel schneller und effektiver anpassen, um die Abwehrsysteme der angegriffenen Unternehmen zu umgehen, erklärt der Experte. Eine Folge werde sein, dass Modifikationen von Angriffsprogrammen in viel kürzerer Folge als bisher auftauchten. „Die Abstände werden von einigen Tagen auf wenige Minuten sinken, in denen wir es mit neuen Varianten von Schadcode zu tun bekommen.“ Aussichtslos sei der Kampf aber nicht, denn zumindest bei IT-Sicherheitsdienstleistern sei KI schon heute im Einsatz. Künftig gehe nun darum, „wer die intelligenteren Systeme besitzt.“