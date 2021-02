Das Ergebnis ist alarmierend. In knapp der Hälfte der untersuchten Anwendungen laufen im Hintergrund beispielsweise Schnüffelprogramme mit, die auch Informationen wie den Standort des Nutzers, die Bezeichnungen der umgebenden WLANs oder die Seriennummern von anderen Bluetooth-Geräten in der Umgebung erfassen. Einzelne Tracker, auf die O’Brien stieß, waren in der Vergangenheit auch dadurch aufgefallen, dass sie über das Mikrofon des Telefons Umgebungsgeräusche erfassen und so beispielsweise ermitteln konnten, welche TV- oder Radiowerbung gerade läuft.



Betroffen sind Chat- und Dating-Apps genauso wie Sport- und Nachrichtendienste, aber auch Reiseführer. Weltweit wurden die untersuchten Programme mindestens 1,7 Milliarden mal auf Smartphones installiert.