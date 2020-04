Am 4. Mai 2000 vermutlich von zwei Studenten in Manila erstmals verschickt, verbreitete sich der auch als „Loveletter“ bekannte Schädling so rasch und so wirkungsvoll um den Globus wie kein Computervirus zuvor. Binnen Stunden sprang er von Kontinent zu Kontinent und infizierte dabei unter anderem IT-Systeme im US-Verteidigungsministerium, beim Geheimdienst CIA und im britischen Parlament.